Giovanni Galli | Del Milan sono rimaste cinque cose Poi punge gli americani

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista sulla sua carriera in rossonero e non solo Pianetamilan.it - Giovanni Galli: “Del Milan sono rimaste cinque cose”. Poi punge gli americani Leggi su Pianetamilan.it , ex portiere del, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista sulla sua carriera in rossonero e non solo

Galli: "Nel mio Milan se c'era un problema chiamavo Silvio. Oggi chi chiami? Un fondo americano?". Giovanni Galli: “Del Milan sono rimaste cinque cose”. Poi punge gli americani. Galli: "Quando al Milan c'era Berlusconi dovevamo solo giocare, al resto ci pensava la società. Adesso?". Milan, Giovanni Galli non ha dubbi: "Squadra irriconoscibile, Maldini manca tanto" | .it. Giovanni Galli guarda alla lotta per lo scudetto: "Campionato indecifrabile, Milan-Juve spot uscito male". Filippo Galli: «Calcio e giovani, recuperiamo i valori dell'oratorio». Ne parlano su altre fonti

Giovanni Galli: il figlio morto, i trionfi in campo, la Lega. Che fine ha fatto l'ex portiere del Milan - Giovanni Galli ricorda i gloriosi tempi rossoneri: «Quella società risolveva tutto, era un'azienda. In politica per mio figlio Niccolò, mi occupo di sanità e disabili» ... (corriere.it)

Galli: “Al Milan sono rimasti storia, maglia, tifosi, Milanello e San Siro” - L'ex portiere del Milan ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha ripercorso i momenti più importanti con i rossoneri ... (msn.com)

Galli: “Il Milan da l’idea di essere presuntuoso, la Champions dirà se…” - In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex rossonero Giovanni Galli che ha detto: “Credo che Conceiçao abbia tutte le caratteristiche che servono per fare del Milan una squadra ... (msn.com)