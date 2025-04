Anteprima24.it - Giovanni Esposito si dimette dalla Misericordia di Avellino

Tempo di lettura: 2 minuti“Si chiude con tanto di lettera, controfirmata per ricevuta dal Presidente Massimo Dente, perl’esperienza di volontario e confratello delladi. Motivazioni del tutto personali sono quelle che mi hanno portato a presentare le dimissionidi, esco soprattutto per tentare di rasserenare la mia vita da malesseri che sono scaturiti in me in questi ultimi mesi. Ringrazio infine il Presidente Dente e quei pochi o tanti che in me hanno sempre creduto, mi hanno difeso e mi hanno sempre sostenuto, allo stesso tempo ringrazio chi è andato in direzione opposta, non tutti la pensano allo stesso modo è chiaro anche questo, chiedo anche scusa per i miei difetti e per i miei errori.Mai potrò dimenticare una breve ma che era per me importante e vitale parentesi sotto il profilo privato di fine estate che avrebbe potuto migliorare la mia vita e serenità, parentesi che ha lasciato un segno indelebile di tristezza, dolore e amarezza che ogni giorno rifiorisce nella mia vita e nella mia mente, chi sa può benissimo comprendere a cosa mi riferisco.