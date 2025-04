Giovani tra ansie dubbi e sessualità Oltre mille richieste al consultorio

mille Giovani, di cui il 96% donne, si sono recati ed hanno usufruito dei servizi proposti dal "consultorio Giovani" di via Torino. Le maggiori richieste riguardano la pillola contraccettiva ed altre forme di contraccettivi gratuiti, prestazioni richieste in maniera del tutto preponderante da studentesse di Unipi fuori sede. Se nel 2023 erano stati 855 i Giovani che si erano rivolti al consultorio Giovani di via Torino, per un totale di 1.690 prestazioni, nel 2024 gli utenti sono cresciuti fino a diventare 958, facendo crescere, di conseguenza, anche le prestazioni, che nel 2024 sono state ben 2.046 e cioè più di cinque prestazioni al giorno su 365 giorni. Ma perché si va al "consultorio Giovani"? "I servizi – spiegano dalla Asl Nord Ovest che accoglie – si rivolgono a Giovani dai 13 ai 25 anni. Lanazione.it - Giovani tra ansie, dubbi e sessualità. Oltre mille richieste al consultorio Leggi su Lanazione.it Pisa, 8 aprile 2025 – Quasi, di cui il 96% donne, si sono recati ed hanno usufruito dei servizi proposti dal "" di via Torino. Le maggioririguardano la pillola contraccettiva ed altre forme di contraccettivi gratuiti, prestazioniin maniera del tutto preponderante da studentesse di Unipi fuori sede. Se nel 2023 erano stati 855 iche si erano rivolti aldi via Torino, per un totale di 1.690 prestazioni, nel 2024 gli utenti sono cresciuti fino a diventare 958, facendo crescere, di conseguenza, anche le prestazioni, che nel 2024 sono state ben 2.046 e cioè più di cinque prestazioni al giorno su 365 giorni. Ma perché si va al ""? "I servizi – spiegano dalla Asl Nord Ovest che accoglie – si rivolgono adai 13 ai 25 anni.

