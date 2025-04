Ilrestodelcarlino.it - Giovani e lavoro, ecco come ‘trovare un posto’ al Career day

Bologna, 8 aprile 2025 – Sei un giovane studente che vuole orientarsi nel mondo del? Un buon punto di partenza può essere ilDay 2025, in corso oggi al padiglione 33 di BolognaFiere. Ci sono molte imprese eccellenti dell'Emilia-Romagna, nazionali e multinazionali, con la possibilità per ragazzi e ragazze di partecipare a 20 workshop aziendali, per ottenere 'dritte' su profili ricercati e modalità di candidarsi. Chi si iscrive può caricare in piattaforma il proprio cv, in modo che tutte le aziende che partecipano lo vedano, incontrando referenti di risorse umane e manager in generale. Non mancano poi altri serviziil job placement, orientamento e tirocini, uno speech space e non solo. Un ponte tra università e"Questo - spiega Marco Momoli di BolognaFiere - è uno degli eventi che ci piace di più organizzare, insieme con l'Università di Bologna.