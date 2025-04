Giovane fermato per un controllo spunta un etto di hashish | arrestato

fermato per un controllo stradale lo vedono nervoso e dopo averlo perquisito i carabinieri lo trovano con un panetto di hashish. arrestato un 21enne, italiano. Le manette per il Giovane sono scattate venerdì pomeriggio, a Collemarino. Il ragazzo si trovava all'interno di una automobile, era diretto a casa, quando una pattuglia del carabinieri lo ha fermato, lungo la via Flaminia, attorno alle 18. I militari erano in zona per un posto di blocco finalizzato al controllo del territorio. Prima gli hanno chiesto i documenti, patente e libretto, poi, visto lo stato di agitazione in cui il Giovane versava i militari sono voluti andare più a fondo chiedendogli di scendere e perquisendolo. Il 21enne, che era da solo nella vettura, indossava un giubbetto e i carabinieri hanno controllato le tasche e lì, all'interno di una di quelle, hanno trovato la droga, in un unico quantitativo.

