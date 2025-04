Giornate Internazionali del Corno da Caccia | due giorni di musica e tradizione tra Stupinigi e Torino

musicale del Corno da Caccia torna protagonista con le Giornate Internazionali del Corno da Caccia 2025, in programma il 12 e 13 aprile. Un doppio appuntamento all'insegna della musica e della tradizione, che si svolgerà prima nella splendida cornice della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Torinotoday.it - Giornate Internazionali del Corno da Caccia: due giorni di musica e tradizione tra Stupinigi e Torino Leggi su Torinotoday.it L’artele deldatorna protagonista con ledelda2025, in programma il 12 e 13 aprile. Un doppio appuntamento all'insegna dellae della, che si svolgerà prima nella splendida cornice della Palazzina didi

Giornate Internazionali del Corno da Caccia: due giorni di musica e tradizione tra Stupinigi e Torino. L’Europa del corno da caccia alla Reggia di Venaria per le giornate internazionali dell'Accademia di Sant'Uberto. Morta a 86 anni Ilia Rubini, artista di fama internazionale. Nel 1967 vinse il premio Bagutta. Palazzo Fauzone Relais e Kalatà presentano “Colazione con vista”. Giornata mondiale del rinoceronte, chi sono le cinque specie viventi e minacciate. In alto i corni: è la giornata mondiale dei rinoceronti. Ne parlano su altre fonti

Giornate Internazionali Case Memoria: l'iniziativa anche ad Arezzo e provincia - «È un bellissimo segnale quello dato dalle 142 realtà italiane che hanno scelto di aprire le porte per le Giornate internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri ... (lanazione.it)

Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri - Nuoro, 29 marzo 2025 – Anche la Casa Museo Carmelo Floris di Olzai (NU) sarà aperta in occasione delle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri che si ... (sardegnareporter.it)

Palazzina di Stupinigi: un concerto di primavera per celebrare il corno da caccia - Un'occasione unica per immergersi nelle atmosfere raffinate della musica barocca e per celebrare il corno da caccia, strumento simbolo di un'epoca e riconosciuto dall'UNESCO come Patrimonio ... (torinotoday.it)