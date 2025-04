Giornata della Terra | il 15 aprile 60 eventi promossi dalle scuole di viale Maria Luigia

Ritorna per il terzo anno consecutivo la "Giornata della Terra" organizzata dalle scuole di viale Maria Luigia di Parma: Liceo Classico Romagnosi, Liceo Scientifico Ulivi, ITT Rondani, ITE Melloni e con il patrocinio del Comune di Parma. Martedì 15 aprile le scuole organizzeranno un'assemblea.

