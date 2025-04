Giornata della prevenzione di A L I Ce

Venerdì 11 aprile 2025 alle ore 18:30 presso la Biblioteca Comunale in Via Zampis, 3 - località Plaino a Pagnacco la dottoressa Anna Scalise, neurologa della ASU FC di Udine terrà la conferenza ICTUS CEREBRALE: CONOSCERLO PER PREVENIRLO. Sabato 12 aprile 2025 a partire dalle 8:20 presso il Comune.

Il 12 aprile la prevenzione scende in piazza: medici e infermieri FADOI e ANIMO al fianco dei cittadini - Controlli gratuiti, consigli e cultura della salute: torna la Giornata Nazionale della Prevenzione. . Per un’intera giornata internisti e infermieri saranno presenti in 20 piazze italiane ... (doctor33.it)

Giornata Mondiale Salute, Lombardia punta sulla prevenzione - Diagnosi precoci e prevenzione sono determinanti per garantire la salute dei cittadini. (ansa.it)

Giornata Mondiale della Salute, le nuove priorità: “Passare dalla cura alla prevenzione” - Longevità sana, stile di vita e nuove frontiere tecnologiche contro e malattie. Nasce il concetto ‘One Health’. Ne parliamo con Lorenzo Dagna, primario del San Raffaele di Milano ... (msn.com)