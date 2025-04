Davidemaggio.it - Giorgio Grignaffini nuovo Direttore di Rete 4

Avvicendamento alla guida di4. Il canale dell’informazione Mediaset, dopo quasi 11 anni, cambia il suo. Via Sebastiano Lombardi, al quale si devono tutti i programmi attualmente in onda (eccezion fatta per Quarto Grado, già in palinsesto prima del suo arrivo), al suo posto, dal 2012Editoriale Taodue, alle dirette dipendenze di Giovanni Modina,Palinsesto e Programmazione Mediaset.In un quadro di innovazione e rinnovamento dell’offerta televisiva, Mediaset ha varato un avvicendamento della propria struttura organizzativa. Ilassetto vuole “valorizzare e promuovere risorse interne al Gruppo, riconoscendo professionalità, competenze ed esperienze sviluppate negli anni dentro l’Azienda”.Chi èè nato a Parma nel 1967 e si è laureato in Lettere Moderne presso l’Università Cattolica di Milano e in Filosofia presso l’Università di Parma.