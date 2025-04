Giorgia raggiunge il platino con La cura di me unica con Olly dopo Sanremo 2025 i Kolors sono oro

Giorgia raggiunge il platino con La cura di me, unica con Olly dopo Sanremo 2025, i Kolors sono oro. Certificazioni FIMI 2025, settimana 14: riconoscimenti per Anna, Pinguini Tattici Nucleari, Giorgia e The Kolors. Sanremo 2025 raggiunge il milione di copie certificate: La tana del granchio di Bresh è l'ultimo disco d’oro. Certificazioni FIMI 2025, settimana 10: riconoscimenti per Olly, Giorgia, Achille Lauro e Lucio Corsi. Anna premiata come Italy’s Global Woman of The Year ai Billboard Women in Music Awards 2025. Cuoricini dei Coma Cose raggiunge la certificazione d'oro: è la sesta canzone di Sanremo 2025 certificata. Ne parlano su altre fonti

