Giorgia Meloni vola alla Casa Bianca | incontrerà Donald Trump per parlare di dazi

Giorgia Meloni incontrerà Donald Trump alla Casa Bianca il prossimo 17 aprile. La presidente del Consiglio è attesa a Washington per la sera del 16 e il giorno dopo discuterà con il leader americano soprattutto del nodo dei dazi. Il tycoon, con le tariffe extra imposte all’Unione Europea, ha colpito anche l’Italia e la premier affronterà l’argomento tentando di smorzare la situazione. L’incontro avverrà alla vigilia del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance a Roma. Ufficialmente atteso per le festività di Pasqua, sarà molto probabilmente ricevuto dai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Lo staff di Giorgia Meloni dovrà anche riprogrammare l’incontro che la premier avrebbe dovuto avere a Palazzo Chigi con il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an. Originariamente i due avrebbero dovuto incontrarsi proprio il 17 aprile. Lettera43.it - Giorgia Meloni vola alla Casa Bianca: incontrerà Donald Trump per parlare di dazi Leggi su Lettera43.it È ufficiale:il prossimo 17 aprile. La presidente del Consiglio è attesa a Washington per la sera del 16 e il giorno dopo discuterà con il leader americano soprattutto del nodo dei. Il tycoon, con le tariffe extra imposte all’Unione Europea, ha colpito anche l’Italia e la premier affronterà l’argomento tentando di smorzare la situazione. L’incontro avverràvigilia del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance a Roma. Ufficialmente atteso per le festività di Pasqua, sarà molto probabilmente ricevuto dai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Lo staff didovrà anche riprogrammare l’incontro che la premier avrebbe dovuto avere a Palazzo Chigi con il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an. Originariamente i due avrebbero dovuto incontrarsi proprio il 17 aprile.

Meloni chiama la madre di Trentini: "Lavoriamo per riportarlo a casa" - La presidente del Consiglio ha parlato con Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano incarcerato a Caracas dal 15 novembre 2024 ... (msn.com)

Meloni telefona alla madre di Alberto Trentini: "Lavoriamo per il suo rientro" - La conferma di Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha telefonato alla madre del cooperante italiano Alberto Trentini: "Lavoriamo per farlo tornare in Italia" ... (msn.com)

Giorgia Meloni chiama la mamma di Alberto Trentini: «Il governo è al lavoro per riportarlo a casa» - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha contattato telefonicamente Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano di 45 anni originario del Lido di Venezia, detenuto in un. (msn.com)