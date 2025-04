Giorgia Meloni celebra l' approvazione della riforma della magistratura onoraria

approvazione definitiva della riforma della magistratura onoraria, che mette fine a una lunghissima attesa di oltre venticinque anni, riconoscendo i diritti retributivi, previdenziali e assistenziali di tante persone, finalmente garantite. Grazie a quanti si sono adoperati perché si arrivasse a questo storico risultato con un iter svoltosi in tempi davvero rapidissimi". Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una nota, commentando il via libera definitivo da parte del Parlamento. Quotidiano.net - Giorgia Meloni celebra l'approvazione della riforma della magistratura onoraria Leggi su Quotidiano.net "Voglio esprimere la mia più profonda soddisfazione per l'definitiva, che mette fine a una lunghissima attesa di oltre venticinque anni, riconoscendo i diritti retributivi, previdenziali e assistenziali di tante persone, finalmente garantite. Grazie a quanti si sono adoperati perché si arrivasse a questo storico risultato con un iter svoltosi in tempi davvero rapidissimi". Lo afferma la presidente del Consiglio,, in una nota, commentando il via libera definitivo da parte del Parlamento.

Giorgia Meloni celebra l'approvazione della riforma della magistratura onoraria. Meloni si autocelebra: "Il nostro governo tra i 5 più duraturi, la maggioranza è ancora coesa". E rilancia il premierato. Palazzo Chigi, la premier Meloni celebra i due anni di governo. Schlein (PD): “Gli italiani non festeggiano”. Energia verde, Meloni celebra l'accordo da 1 miliardo con Albania ed Emirati: "Orgogliosa. La fusione nucleare può cambiare la storia". Inno di Mameli, il Cdm approva le modalità d'esecuzione ufficiali. Matteotti, il ricordo alla Camera. Meloni: uomo libero e coraggioso ucciso da squadristi fascisti per le sue idee. Ne parlano su altre fonti

Meloni celebra il primato del suo governo: "Entriamo tra i 5 i più longevi" - Il premierato l'obiettivo di Giorgia Meloni prima di incontrarsi con la Coalizione dei volenterosi "La stabilità è fondamentale per dare alla nazione una visione, un'autorevolezza, una centralità ... (tg.la7.it)

Giorgia Meloni celebra la stabilità del suo governo: «Entriamo tra i più longevi» – VIDEO - Il governo guidato da Giorgia Meloni ha raggiunto un traguardo significativo, entrando tra i primi cinque governi più longevi della storia della Repubblica Italiana. «Oggi, il nostro governo è ufficia ... (informazione.it)

Meloni si autocelebra: "Il nostro governo tra i 5 più duraturi, la maggioranza è ancora coesa". E rilancia il premierato - In un video postato sui suoi canali social la presidente del consiglio Giorgia Meloni celebra i risultati dell'esecutivo, almeno in termini di longevità. "In 79 anni di storia repubblicana, pensate, l ... (today.it)