Giochi e gadget nella mega installazione di Chiquita al Fuorisalone

Chiquita, che nel cuore di Brera apre la "Chiquita House", uno spazio aperto, colorato e inclusivo, dove le persone possono vivere l’arte in modo spontaneo e interattivo. L'installazioneDopo il successo dell’edizione del 2024, realizzata. Milanotoday.it - Giochi e gadget nella mega installazione di Chiquita al Fuorisalone Leggi su Milanotoday.it Dall'8 al 13 aprile alla Design Week arriva anche, che nel cuore di Brera apre la "House", uno spazio aperto, colorato e inclusivo, dove le persone possono vivere l’arte in modo spontaneo e interattivo. L'Dopo il successo dell’edizione del 2024, realizzata.

La mega installazione di Chicuita al Fuorisalone. A Milano arriva Lumina Park: il mega parco di luci e giochi ispirato ad "Alice nel paese delle meraviglie". Videogiochi vintage, i migliori emulatori per pc, Mac e Linux. Ne parlano su altre fonti

Giochi e gadget nella mega installazione di Chiquita al Fuorisalone - L’artista argentino, all’interno della campagna Pop by Nature, è stato coinvolto per reinterpretare nel suo stile l’anima pop della banana Chiquita. Nella Chiquita House la sua arte si trasforma in ... (milanotoday.it)