Dailymilan.it - Gimenez, sei un flop? Le ipotesi per il nuovo attacco rossonero

, partito con entusiasmo, si sta rivelando un. Ecco i nomi più gettonati per l’nella prossima stagione.Il Milan si trova a fare i conti con il rendimento altalenante di Santiago, attaccante arrivato a gennaio per 28,5 milioni di euro. Il centravanti messicano aveva avuto un impatto immediato con i rossoneri: assist decisivo in Coppa Italia e gol in campionato contro l’Empoli, che avevano fatto sognare i tifosi. L’esultanza con le mani al cielo e l’hashtag “Santi subito” sembravano segnare l’inizio di una nuova era.Tuttavia, dopo un avvio promettente, il rendimento diè crollato. Non segna dal 15 febbraio, data dell’ultimo gol contro il Verona, e nelle ultime settimane è scivolato nelle gerarchie dell’. Nelle ultime tre partite, tra cui la sfida decisiva contro il Napoli e il derby contro l’Inter, non è mai partito titolare.