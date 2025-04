Gianni Chiodi torna in scena | nominato nuovo AD della Fira Abruzzo

della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, è stato designato come nuovo amministratore delegato della Fira, la finanziaria regionale abruzzese. La nomina sarà formalizzata durante l'assemblea dei soci, che dovrà ratificare la decisione del Consiglio di amministrazione. Chiodi, commercialista di 64 anni originario di Teramo, ha guidato la Regione Abruzzo dal 2009 al 2014. Durante il suo mandato, ha ricoperto anche il ruolo di commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi della sanità. Recentemente, è stato assolto, insieme all'ex assessore regionale Lanfranco Venturoni, nel processo relativo ai tetti di spesa delle cliniche private. La nomina di Chiodi è stata annunciata dal presidente della Regione, Marco Marsilio, durante una conferenza stampa presso la Fira Station di Pescara.

Fira, ex governatore Chiodi nuovo amministratore delegato - L'ex presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, è il nuovo amministratore delegato della Fira, la finanziaria regionale abruzzese; verrà indicato dal Consiglio di amministrazione all'assemblea d ... (ansa.it)

Gianni Chiodi e il silenzio degli assolti - È il tempo che è servito per chiudere una vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto Gianni Chiodi, ex presidente della Regione Abruzzo, e l’allora assessore Lanfranco Venturoni. Gianni Chiodi e il ... (zonedombratv.it)

Giudizio di assoluzione per Gianni Chiodi e Lanfranco Venturoni: gli sviluppi di un caso lungo 15 anni - Un lungo capitolo giudiziario si è chiuso con una sentenza di assoluzione per Gianni Chiodi e Lanfranco Venturoni, ex membri della giunta regionale abruzzese, coinvolti in una inchiesta che ha tenuto ... (gaeta.it)