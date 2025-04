Sport.quotidiano.net - Giana Erminio sfida il Rimini al 'Romeo Neri' per un traguardo storico in Coppa Italia

Leggi su Sport.quotidiano.net

La strada per la sua, dopo la sconfitta di misura dell’andata, stasera al ’’, sarà un po’ più in salita. Ma non è di certo spaventato di questo il tecnico dei lombardi Andrea Chiappella (nella foto) che la sua squadra l’ha vista cadere e rialzarsi spesso. "Questa è una una squadra – dice – che sa ripetersi e consolidarsi, ma anche rialzarsi". Ottavo posto in campionato, nel girone A, e ora la possibilità di giocarsi la. Che sarebbe unper il club di Gorgonzola, Comune di poco più di 21.000 abitanti della Città Metropolitana di Milano. Appuntamento al quale, rispetto ai novanta minuti d’andata, lasi presenterà con qualche freccia in più al proprio arco. Rientra il centrocampista Caferri, ma anche l’attaccante Tirelli. Due ’pezzi’ importanti nello scacchiere di Chiappella, entrambi out per squalifica due settimane fa in Lombardia.