Superguidatv.it - GialappaShow, tutta la verità sulla vita americana di Damiano David secondo Giovanni Vernia – VIDEO

Leggi su Superguidatv.it

, noto per la sua abilità nel trasformarsi in personaggi celebri, continua a sorprendere il pubblico di, in onda ogni lunedì alle 21:30 su TV8. Nell’ultima puntata, ha portato in scena una versione inedita di, leader della band Måneskin, offrendo agli spettatori un’interpretazione fresca e originale. ?e l’imitazione di, condotto dalla storica Gialappa’s Band insieme al Mago Forest e a co-conduttori diversi per ogni episodio, è tornato su TV8 con una nuova formula che combina comicità, satira e musica. La trasmissione vanta un cast ricco di talenti, tra cui Valentina Barbieri, Brenda Lodigiani, Max Giusti, Ubaldo Pantani e, appunto,. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TV8 (@tv8it)La scelta didi interpretareaggiunge un tocco di attualità al programma, riflettendo l’attenzione dei media e del pubblico verso il fenomeno internazionale rappresentato dai Måneskin.