Sport.quotidiano.net - Giacomo Calandrini segna il suo primo gol stagionale nel pareggio del Ravenna

"Sono davvero felice per il mio 1° gol in questa stagione"., prodotto del vivaio giallorosso, è stato l’autore del gol con cui ilè passato in vantaggio nel match – poi pareggiato 1-1 – contro il Tau Altopascio. "È sempre emozionante entrare in campo e dare subito un contributo alla squadra. Quando hoto, è stata una sensazione incredibile, un mix di gioia e adrenalina. Tuttavia non me lo sono goduta appieno perché non siamo riusciti a vincere". Tra l’altro, il ventenne centrocampista forlivese, ha avuto anche altre occasioni: "Sì, ho avuto altre due opportunità per raddoppiare. Devo dire che il portiere del Tau ha fatto degli interventi veramente notevoli". Il punto racimolato è servito a poco, anche perché il Forlì è ora a +7: "Siamo usciti con solo un punto, però abbiamo fatto un’ottima gara.