Lookdavip.tgcom24.it - Ghali, shopping di lusso (con look firmato) in centro a Milano

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

La primavera chiama il cambio armadio. Con le temperature in risalita, chiudiamo nei cassetti più remoti maglioni e capi pesanti, per far spazio all’abbigliamento leggero. Nel mentre, perché non approfittarne anche per fare un po’ di? Deve essere stato questo il pensiero diche, al primo caldo milanese, è stato paparazzato a farenelle boutique didel. Dove compra?All’uscita della boutique Celine “In quartiere sono assente, ma la mia anima è presente” cantain Niente Panico, il suo ultimo singolo. Il quartiere in questione è Baggio, alla periferia ovest di. Un luogo dall’anima sfaccettata, dove le culture si intrecciano e a cui l’artista è ancora profondamente legato. Raggiunto il successo però, lui si gode giustamente i frutti del duro lavoro, togliendosi qualche sfizio.