GF Shaila tuona | Lorenzo è una persona insicura e mi portava all’esasperazione E’ stato un amore tossico e…

Shaila Gatta è stata intervistata dal settimanale “Chi“, dove ha parlato della sua esperienza nella casa del Grande Fratello, dove è rimasta per sei mesi soprattutto del suo rapporto controverso con Lorenzo Spolverato, lasciato ufficialmente nel giorno della finale. “Sono entrata nella Casa da donna libera, cercando di sperimentare questa nuova parte di .L'articolo GF, Shaila tuona: “Lorenzo è una persona insicura e mi portava all’esasperazione. E’ stato un amore tossico e.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:GF, Lorenzo sbotta contro Shaila e Helena: “Sono proprio stanco, le voglio fuori dalla casa. Si meritano un uomo che.”GF, Lorenzo e Helena ballano insieme, l’espressione dispiaciuta di Shaila diventa virale (VIDEO)Gieffini spagnoli sbugiardano Lorenzo e Shaila: “Penso che abbiano fatto qualcosa di fisico stanotte. Leggi su .com L’ex gieffinaGatta è stata intervistata dal settimanale “Chi“, dove ha parlato della sua esperienza nella casa del Grande Fratello, dove è rimasta per sei mesi soprattutto del suo rapporto controverso conSpolverato, lasciato ufficialmente nel giorno della finale. “Sono entrata nella Casa da donna libera, cercando di sperimentare questa nuova parte di .L'articolo GF,: “è unae mi. E’une.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:GF,sbotta controe Helena: “Sono proprio stanco, le voglio fuori dalla casa. Si meritano un uomo che.”GF,e Helena ballano insieme, l’espressione dispiaciuta didiventa virale (VIDEO)Gieffini spagnoli sbugiardano: “Penso che abbiano fatto qualcosa di fisico stanotte.

Grande Fratello, D'Apice tuona: "Lorenzo, stai sbagliando". Signorini ritiene Chiara "complice della dinamica". Un dubbio inedito per Shaila Gatta: "Chi è veramente Zeudi?" - 2024 | GF. Grande Fratello, Lorenzo Spolverato tuona contro alcuni gieffini: "Falsi e ipocriti" (VIDEO). Grande Fratello, Maria Vittoria Minghetti tuona contro Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: "Avete perso credibilità". "Grande Fratello", la mamma di Shaila Gatta critica Lorenzo Spolverato: "Non è una brava persona". “Per me non esisti più”: la reazione di Javier ed Helena alla notte di passione di Lorenzo e…. Ne parlano su altre fonti

GF, perché Shaila ha lasciato Lorenzo Spolverato. “Scoperto qualcosa di grave” - Shaila Gatta avrebbe lasciato Lorenzo Spolverato al GF dopo aver scoperto qualcosa di grave: le ultime indiscrezioni ... (dilei.it)

Gf, perché Shaila ha lasciato Lorenzo in diretta? Il padre parla mentre esplodono i complotti - Tutto sui motivi per cui Shaila Gatta ha lasciato Lorenzo Spolverato in diretta al Grande Fratello e le parole del padre di lei. (tag24.it)

Shaila lascerà Lorenzo alla Finale del GF? Indizi social e scoop di esperti! - Già finita la love story tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato? Così pare dalle voci che circolano sul web a pochi giorni dalla finale del GF! (tuttosulgossip.it)