Gesap, nuova rotta Fiumicino-Palermo.

Leggi su Ilfaroonline.it

, 8 aprile 2025 – Unaper raggiungere, società di gestione dell’aeroporto internazionale di“Falcone Borsellino” e Condor Airlines annunciano con entusiasmo il lancio del nuovo collegamento aereo trae Roma.Questo nuovo collegamento rappresenta un passo strategico per migliorare la connettività tra la Sicilia, la Germania – perché da Roma il volo continuerà verso Francoforte e altre destinazioni internazionali, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni di viaggio flessibili. Il volo sarà operato anche con i nuovissimi aeromobili Airbus A320neo e avrà frequenza giornaliera. La partenza daè prevista al mattino, con scalo a Romaprima di proseguire per Francoforte.Vito Riggio, amministratore delegato di, sottolinea “l’importanza di questo volo che mette in connessionecon lanazionale più trafficata, Roma.