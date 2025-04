Lapresse.it - Germania, sospetta regia della Russia dietro recenti attentati: autorità indagano

Potrebbe esserci una possibilerussaalcuni deiattacchi che hanno colpito la. È quanto emerge da un‘inchiestaZdf, che sottolinea come la maggior parte di questiin cui gli aggressori hanno ucciso diverse persone con un coltello o trasformando le proprie auto in armi, sono spesso avvenuti prima di elezioni importanti, come quelle del Parlamento europeo e del Bundestag.Gli attacchiPrima che quattro persone morissero negli attacchi di Aschaffenburg e Monaco di Baviera a ridosso delle elezioni federali dello scorso febbraio, nel maggio 2024, un mese prima delle elezioni europee, si era verificato un brutale attentato: in un attacco con coltello a Mannheim, un cittadino afghano ha ucciso un agente di polizia e ferito, tra gli altri, il critico dell’Islam di estrema destra Michael Stürzenberger.