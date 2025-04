Thesocialpost.it - Germania, ombre russe dietro gli attentati: l’ipotesi ora è sul tavolo

Per la prima volta, in, prende formacheaglipre-elettorali degli ultimi mesi possa esserci una regia russa. Un’accusa gravissima, ancora senza prove definitive, ma che domenica è stata formulata esplicitamente dalla tv pubblica ZDF, sulla base di elementi investigativi e analisi di traffico web.Il fatto più inquietante riguarda l’attentato del 31 maggio 2024 a Mannheim, dove un giovane afghano, Sulaiman Ataee, accoltellò l’esponente dell’estrema destra Michael Stürzenberger, uccidendo un poliziotto e ferendo altre quattro persone. Quattro giorni prima, da indirizzi IP localizzati in Russia, erano state effettuate ricerche mirate: sul nome di Stürzenberger e sulla frase chiave «Attacco con il coltello a Mannheim». Ma non solo: dagli stessi account risultano consultazioni delle mappe delle telecamere di sorveglianza nella piazza dove sarebbe avvenuto l’attacco.