Germania | cresce la minaccia di estrema destra scuole chiuse

cresce la minaccia di estrema destra in Germania. Diverse scuole chiuse dopo essere state avvertiti che sarebbero state prese di mira da azioni criminali. Secondo quanto riferito, le autorità hanno classificato il livello di minaccia come "Livello di minaccia 2", che includerebbe il pericolo di aggressioni violente a più studenti o minacce di morte.

