Ilgiornaleditalia.it - Genova, chiede foto intime a una tredicenne conosciuta sui social, ventiduenne arrestato dalla postale

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Gli investigatori hanno scoperto che il ragazzo era in possesso di un'ingente quantità di materiale pedopornografico. A far scattare le indagini la madre della ragazzina Ha convinto una ragazzina che non ha neppure 14 anni a inviargliosé circuendola attraverso i, soprattutto TikT