Genoa respinta l’ordinanza di A-Cap sull’aumento di capitale; dimissioni di Zangrillo? La risposta dell’ex presidente

Genoa, via all’aumento di capitale di Sucu nonostante il tentativo di impedimento dell’ex proprietà americana: dimissioni di Zangrillo dal CdA? Il Tribunale di Genova ha respinto il procedimento d’urgenza presentato da A-Cap contro il Genoa, volto a bloccare gli effetti dell’aumento di capitale che ha portato Dan Sucu a diventare socio di maggioranza del club. . Calcionews24.com - Genoa, respinta l’ordinanza di A-Cap sull’aumento di capitale; dimissioni di Zangrillo? La risposta dell’ex presidente Leggi su Calcionews24.com , via all’aumento didi Sucu nonostante il tentativo di impedimentoproprietà americana:didal CdA? Il Tribunale di Genova ha respinto il procedimento d’urgenza presentato da A-Cap contro il, volto a bloccare gli effetti dell’aumento diche ha portato Dan Sucu a diventare socio di maggioranza del club. .

Ricorso Genoa – A-Cap, no del Tribunale allo stop cautelativo - Genova – Il Tribunale di Genova con un'ordinanza ha respinto la richiesta di A-Cap di bloccare in maniera cautelativa le operazioni che hanno portato all'aumento di capitale di 40 milioni+5 e ... (ilsecoloxix.it)

Calcio: Genoa, 'tribunale respinge ricorso per aumento capitale' - Prima vittoria in tribunale per il Genoa che ha visto respinto il ricorso di ACM Delegate LLC, società che aveva concesso un prestito agli ex proprietari del club rossoblù 777 Partners e che per quest ... (ansa.it)

Genoa, il Tribunale respinge il ricorso di A-Cap - Il Tribunale di Genova ha respinto il ricorso cautelare di A-Cap contro l'aumento di capitale del club approvato il 14 dicembre 2024. Il giudice ha escluso la legittimità del ricorso, visto che A-Cap ... (primocanale.it)