Ilfattoquotidiano.it - Gennaro Sangiuliano, archiviate le accuse di peculato e rivelazione di segreto per il caso Boccia

Nessunnédid’ufficio. Il Tribunale dei Ministri ha archiviato l’indagine a carico dell’ex ministro della Cultura,, come già sollecitato dalla Procura di Roma quando aveva inviato il fascicolo. L’inchiesta – titolari le pm Giulia Guccione e Barbara Trotta – era stata aperta dopo un esposto del parlamentare di Avs Angelo Bonelli in cui si faceva riferimento aldi Maria Rosaria, ora indagata per stalking, e alla “pubblicazione di documenti riservati da parte” della donna e il suo uso “di mezzi e servizi dello Stato, inclusa l’auto della scorta”.Le indagini erano state delegate ai carabinieri del Nucleo investigativo. Per quanto riguardava il, gli accertamenti hanno riguardato le presenze dell’imprenditrice campane alle kermesse di Taormina e Polignano a Mare e alle spese di biglietti aerei e hotel.