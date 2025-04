Robadadonne.it - Generazione rubata: la vera storia dei bambini strappati alle famiglie in Australia

Leggi su Robadadonne.it

Ci sono storie che vale la pena raccontare e conoscere. Aneddoti che svelano parti delladi un popolo, anche quelle meno “belle”, più dolorose e, anche per questo, taciute. Ma che quando vengono svelate, diventano un monito per far si che non accadano più, o almeno così dovrebbe essere. Storie come quella della, anche nota come stolen generation, ini aborigeni e isolani dello stretto di Torres che, in un passato nemmeno troppo lontano, venivano allontanati forzatamente dpropriea scopo rieducativo.Chi sono idellaQuando si parla di, si parla in modo specifico dei tantissimiche, tra la fine dell’800 e l’inizio degli anni ’60, vennero sottratti con la forza dloroe messi sotto la “custodia” dello statono.