Generali partita rinnovo CdA quasi definita il 10 aprile record date per il futuro della governance

Generali entro il 10 aprile per partecipare all'assemblea del 24 aprile; il rinnovo del Consiglio di Amministrazione è al centro della disputa tra Mediobanca e Caltagirone, con un possibile afflusso record di azionisti Generali si ri Ilgiornaleditalia.it - Generali, partita rinnovo CdA quasi definita, il 10 aprile "record date" per il futuro della governance Leggi su Ilgiornaleditalia.it Gli investitori devono certificare il possesso delle azionientro il 10per partecipare all'assemblea del 24; ildel Consiglio di Amministrazione è al centrodisputa tra Mediobanca e Caltagirone, con un possibile afflussodi azionistisi ri

