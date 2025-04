Lettera43.it - Gen Z e IA: i dati negli Usa fra ansie, preoccupazioni e speranze

I nativi digitali sono diffidenti nei confronti dell’intelligenza artificiale. AlmenoStati Uniti. Un nuovo rapporto di Gallup e della Walton Family Founon, stilato grazie a un sondaggio su circa 3.500 giovani americani, ha scoperto che la Gen Z prova soprattutto ansia e rabbia nei confronti dell’IA. Il 41 per cento dei ragazzi nati fra il 1997 e il 2012 si è detto infatti preoccupato dagli sviluppi tecnologici di chatbot e affini, mentre il 22 si è detto furioso. A pareggiare la bilancia, il 36 per cento è eccitato, mentre il 27 per cento speranzoso. Da notare come la somma non corrisponda al 100 per cento, in quanto ciascun partecipante alla ricerca ha potuto fornire più risposte. Eppure più della metà utilizza l’IA almeno una volta al mese, uno su cinque addirittura quotidianamente.