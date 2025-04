Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Un’altra occasione gettata al vento”

Leggi su Napolipiu.com

: “al”">al. Come racconta G.B. Olivero sulla, il Napoli si è spento ancora una volta dopo l’intervallo, vanificando quanto di buono costruito nel primo tempo. Contro il Bologna è arrivato l’ottavo pareggio della stagione: un 1-1 che pesa, mantenendo sì viva la speranza scudetto ma rendendo ancora più impervio il cammino.Nel primo tempo, sottolinea Olivero, la squadra di Conte — costretto in tribuna e sostituito in panchina da Stellini — aveva esibito equilibrio, aggressività e intelligenza tattica, annullando le fonti di gioco rossoblù e colpendo con una splendida cavalcata di Anguissa. Tutto sembrava filare per il verso giusto. Poi, come troppo spesso accaduto quest’anno, il Napoli si è improvvisamente spento.