Lapresse.it - Gaza, raid notturno di Israele sulla Striscia: 25 morti fra cui 5 bambini

Leggi su Lapresse.it

La guerra in Medio Oriente trae Hamas per ladiè giunta al giorno 550.Sabato 12 aprile inizieranno i colloqui diretti con l’Iran a un livello molto alto. “Se falliscono, Teheran sarà in grande pericolo, perché non può avere un’arma nucleare” ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando alla Casa Bianca al fianco del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Per il leader degli Stati Uniti, inoltre, “la guerra afinirà in un futuro non troppo lontano. Stiamo valutando un altro cessate il fuoco, libereremo gli ostaggi”. 25insunella notte È di almeno 25il bilancio degli attacchi israeliani avvenuti nelladinella notte e fra loro ci sono 8e 5 donne. Lo riferiscono fonti mediche palestinesi. Un attacco ha colpito una casa nella città centrale di Deir al-Balah, causando 11fra cui 5di appena due anni, secondo quanto riferito dall’ospedale dei martiri di Al-Aqsa, dove sono stati portati i corpi.