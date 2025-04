Ilfattoquotidiano.it - Gaza, nuova notte di raid israeliani: “Almeno 26 morti, 5 bambini”. Onu: “Totale disprezzo per la vita umana”

Ennesimadi bombardamentisulla Striscia di. Secondo le autorità sanitarie di Hamas, ihanno provocato la morte di 26 persone. L’ospedale dei martiri di Al-Aqsa afferma che 15 persone sono state uccise in diversia Deir al-Balah, nel centro dell’enclave; sette persone sono morte nella città settentrionale di Beit Lahiya, e altre quattro a nord-ovest diCity. Secondo la Protezione civile, tra le vittime ci sono 5.Un organo di stampa vicino al movimento palestinese della Jihad islamica ha annunciato oggi la morte di uno dei suoi giornalisti nell’attacco israeliano dellatra domenica e lunedì che ha colpito una tenda per giornalisti vicino all’ospedale Nasser a Khan Younis, nel sud della Striscia. “Ahmed Mansour, giornalista dell’agenzia di stampa Palestine Today, è stato ucciso in un bombardamento da parte dell’occupazione (Israele, ndr) della tenda dei giornalisti situata accanto all’ospedale Nasser di Khan Younis”, si legge in una nota dell’agenzia di stampa, affiliata alla Jihad islamica e considerata un’organizzazione terroristica da molti Paesi, tra cui gli Stati Uniti.