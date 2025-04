Gaza Netanyahu insiste | Contatti con Paesi per trasferire palestinesi E il suo ministro parla di 16 voli già partiti

Paesi che vedono la possibilità di accogliere molti abitanti di Gaza“. Sono le parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu dopo l’incontro di lunedì sera alla Casa Bianca con il presidente statunitense. Proprio questo, spiega Netanyahu è stato uno degli argomenti affrontati con Donald Trump durante il faccia a faccia: “È importante, perché alla fine è quello che deve accadere“, ha sottolineato il presidente israeliano che torna così sull’argomento dopo il no secco ricevuto dai Paesi arabi e dell’area mediorientale, e che ha provocato pesanti critiche della comunità internazionale.Lunedì, tra l’altro, il ministro degli Interni israeliano Moshe Arbel ha annunciato in conferenza stampa che sono partiti dall’aeroporto di Ilan e Asaf Ramon, vicino a Eilat, oltre 16 voli con a bordo cittadini di Gaza in partenza dalla Striscia. Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Netanyahu insiste: “Contatti con Paesi per trasferire palestinesi”. E il suo ministro parla di “16 voli già partiti” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Siamo attualmente in contatto conche vedono la possibilità di accogliere molti abitanti di“. Sono le parole del premier israeliano Benjamindopo l’incontro di lunedì sera alla Casa Bianca con il presidente statunitense. Proprio questo, spiegaè stato uno degli argomenti affrontati con Donald Trump durante il faccia a faccia: “È importante, perché alla fine è quello che deve accadere“, ha sottolineato il presidente israeliano che torna così sull’argomento dopo il no secco ricevuto daiarabi e dell’area mediorientale, e che ha provocato pesanti critiche della comunità internazionale.Lunedì, tra l’altro, ildegli Interni israeliano Moshe Arbel ha annunciato in conferenza stampa che sonodall’aeroporto di Ilan e Asaf Ramon, vicino a Eilat, oltre 16con a bordo cittadini diin partenza dalla Striscia.

