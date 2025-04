Gaza massacro di civili Incontro Netanyahu-Trump

Netanyahu a Washington incontra il Presidente degli Stati Uniti Trump. Dall'Egitto, il Capo di Stato francese Macron chiede che venga ripristinato l'accesso agli aiuti umanitari. Servizio di Marco Burini. Medio Oriente. Non rallentano gli attacchi di Israele sulla Striscia. Intanto il Premier a Washington incontra il Presidente degli Stati Uniti. Dall'Egitto, il Capo di Stato francese Macron chiede che venga ripristinato l'accesso agli aiuti umanitari.

