Gaza Israele ordina l' evacuazione del centro della Striscia

evacuazione per i residenti della Striscia che si trovano nei quartieri di a-Sahaba, a-Samah, a-Zawaida e a-Salah nella città di Deir al-Balah, al centro di Gaza. "Questo è un avviso prima dei raid. Attaccheremo con forza qualsiasi area utilizzata per il lancio di razzi". Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Israele ordina l'evacuazione del centro della Striscia Leggi su Tgcom24.mediaset.it Un portavoce dell'Idf ha diffuso un nuovo avviso diper i residentiche si trovano nei quartieri di a-Sahaba, a-Samah, a-Zawaida e a-Salah nella città di Deir al-Balah, aldi. "Questo è un avviso prima dei raid. Attaccheremo con forza qualsiasi area utilizzata per il lancio di razzi".

Gaza, Israele ordina l'evacuazione: migliaia di persone fuggono da Rafah - Il capo dell'Unrwa, Philippe Lazzarini, ha dichiarato che 140.000 persone sono state colpite dagli ultimi ordini di evacuazione dell'esercito israeliano, che potrebbe presto lanciare un'altra grande o ... (msn.com)

Israele reagisce ai razzi di Hamas. A Gaza nuovo incubo: 10 morti - Attacco israeliano a una tenda che ospitava anche giornalisti. Tel Aviv farà entrare gli aiuti umanitari nelle prossime settimane. È sempre più emergenza per i minori nella Striscia ... (msn.com)

Gaza. Netanyahu "Trump è il miglior presidente per Israele", Intanto sono oltre 50 mila le vittime palestinesi - Due i morti uccisi in un attacco israeliano che ha colpito una tenda per giornalisti a Khan Younis, a sud della Striscia di Gaza. Secondo i media locali morto un giornalista, Helmi al-Faqawi della Pal ... (euroroma.net)