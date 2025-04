Lanazione.it - Gattini fratelli cercano adozione insieme: "sono inseparabili"

Pisa, 8 aprile 2025 - In primavera, si sa, sbocciano i fiori e gli alberi diventano rigogliosi, ma purtroppo la natura ci stupisce anche con qualcos’altro: la nascita di centinaia e centinaia di. Le cucciolate spuntano dappertutto, i fortunati che non rimangono senza mamma a pochi giorni di vita, perché travolta da una macchina o morta per altre cause, devono comunque fare i conti con una vita randagia, dove il cibo scarseggia e le malattie e le aggressioni da parte di altri animali riducono l’esistenza media di un gatto a pochi anni di vita. Per fortuna, Pisa è una città piena di volontarie e volontari ogni giorno dedicano tempo e soldi al contrasto al randagismo, che oltre che essere un problema per i gatti è un flagello per la biodiversità. Alessia Degli Albizzi è una giovane donna pisana che, in collaborazione con altre volontarie, ogni anno recupera dalla strada decine e decine di gatti, impegnandosi per trovare loro una famiglia amorevole e responsabile.