GameStop Italia si trasforma in Gamelife il rebranding è iniziato

GameStop Italia si trasforma in Gamelife. La società ha comunicato che il rebranding è cominciato e che di conseguenza i primi negozi della catena videoludica hanno già completato la transizione. Non si tratta solo di un nuovo nome o di un logo più moderno, visto che rappresenta l'inizio di una nuova visione del negozio videoludico, più attuale, più coinvolgente, più orientata alla community. L'obiettivo dichiarato è mettere il giocatore al centro, trasformando ogni punto vendita in uno spazio vivo, capace di unire acquisto, informazione, socialità ed eventi. Gamelife ha affermato che promette un'esperienza che vada oltre la semplice vendita di giochi, console e accessori. I nuovi store saranno caratterizzati da spazi aperti, aree tematiche, ambienti accoglienti, ideati per incuriosire e ispirare.

