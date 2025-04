Game-experience.it - Gamescom 2025, è ora possibile acquistare i biglietti

L’entusiasmo sta aumentando! Dal 20 al 24 agosto, la comunità di gioco globale si riunirà di nuovo dal vivo a Colonia e online in tutto il mondo con la. Con la biglietteria ufficiale ora aperta, sia i visitatori commerciali che privati ??possono assicurarsi subito il loro posto alla. L’organizzazione ha aggiunto che prevede un’elevata richiesta, soprattutto per i giorni aperti al pubblico da giovedì a domenica.e pacchetti limitati sono disponibili in base all’ordine di arrivo.Isono disponibili esclusivamente tramite la biglietteria ufficiale. Non ci saranno vendite diin loco. Sconsigliamo vivamente dida piattaforme non autorizzate o da venditori terzi.Biglietto giornaliero per visitatori privatiIngresso all’area intrattenimento, tra cui il villaggio cosplay, l’area retrò e per famiglie, l’area indie, l’area carte e tabelloni, l’arena eventi e molto altro.