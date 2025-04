Game of Thrones | lo spin-off A Knight of the Seven Kingdoms si avvicina – Parla George R R Martin

Game of Thrones continua a espandersi e, secondo quanto rivelato da George R.R. Martin, lo spin-off A Knight of the Seven Kingdoms è sempre più vicino a diventare realtà. L’autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco ha confermato di aver visto i montaggi più recenti dei sei episodi che compongono la prima stagione, definendoli con entusiasmo “molto buoni”. Si tratta dell’adattamento della novella The Hedge Knight, primo capitolo della trilogia di racconti su Dunk e Egg.La serie, attesa su HBO entro il 2025, sarà ambientata 90 anni prima degli eventi di Game of Thrones e circa 80 anni dopo la Danza dei Draghi vista in House of the Dragon. Protagonisti saranno Ser Duncan l’Alto (interpretato da Peter Claffey), un cavaliere errante dai nobili principi, e il suo giovane scudiero Egg (Dexter Sol Ansell), destinato a diventare Aegon V Targaryen, re dei Sette Regni. Nerdpool.it - Game of Thrones: lo spin-off A Knight of the Seven Kingdoms si avvicina – Parla George R.R. Martin Leggi su Nerdpool.it Il mondo diofcontinua a espandersi e, secondo quanto rivelato daR.R., lo-off Aof theè sempre più vicino a diventare realtà. L’autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco ha confermato di aver visto i montaggi più recenti dei sei episodi che compongono la prima stagione, definendoli con entusiasmo “molto buoni”. Si tratta dell’adattamento della novella The Hedge, primo capitolo della trilogia di racconti su Dunk e Egg.La serie, attesa su HBO entro il 2025, sarà ambientata 90 anni prima degli eventi diofe circa 80 anni dopo la Danza dei Draghi vista in House of the Dragon. Protagonisti saranno Ser Duncan l’Alto (interpretato da Peter Claffey), un cavaliere errante dai nobili principi, e il suo giovane scudiero Egg (Dexter Sol Ansell), destinato a diventare Aegon V Targaryen, re dei Sette Regni.

“Ricreato in laboratorio un lupo estinto 10mila anni fa”. L’animale reso famoso dalla serie 'Game of Thrones' e la tecnologia Crispr - Gli scienziati hanno decifrato il genoma del metalupo, hanno riscritto il codice genetico del comune lupo grigio per adattarlo e, usando cani domestici come madri surrogate, hanno portato al mondo i 3 ... (msn.com)

Game of Thrones: i Metalupi tornano dall'estinzione prima dell'uscita di Winds of Winter - Ebbene si, è successo davvero: l'attesa per The Winds of Winter è stata così lunga che i Metalupi sono tornati ... (serial.everyeye.it)

Davvero è stato «resuscitato» il dire wolf, il lupo estinto di Game of Thrones? - La società USA Colossal Biosciences ha presentato al mondo Romolo, Remo e Khaleesi, cuccioli di metalupo – Ma tra gli scienziati c'è scetticismo: «È solo un lupo dal manto bianco, come i cani dipinti ... (cdt.ch)