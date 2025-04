Gambassi fuori dai play-off Avane retrocesso in Seconda Categoria

play-off per il Gambassi nel girone E di Prima Categoria. Le ultime speranze per i termali si sono infrante nello scontro diretto di Galluzzo, terminato 1-1. Alla squadra di Falco non è bastato il vantaggio siglato da Borgognoni e parte della ripresa in superiorità numerica. Scendiamo in Seconda Categoria, partendo dal girone F dove perdendo 3-1 a Lastra a Signa contro La Lanterna, l’Avane è matematicamente retrocesso. Al contrario, il Santa Maria ha centrato la permanenza in Categoria con un turno di anticipo. Il 4-2 rifilato a domicilio al Sesto Calcio (doppietta di Carraro e reti di Querci e Bartali), ha infatti permesso ai gialloblù di conservare comunque almeno dieci punti di vantaggio sulla penultima anche qualora dovessero chiudere quintultimi, che per regolamento non farebbe disputare il play-out. Sport.quotidiano.net - Gambassi fuori dai play-off, Avane retrocesso in Seconda Categoria Leggi su Sport.quotidiano.net Niente-off per ilnel girone E di Prima. Le ultime speranze per i termali si sono infrante nello scontro diretto di Galluzzo, terminato 1-1. Alla squadra di Falco non è bastato il vantaggio siglato da Borgognoni e parte della ripresa in superiorità numerica. Scendiamo in, partendo dal girone F dove perdendo 3-1 a Lastra a Signa contro La Lanterna, l’è matematicamente. Al contrario, il Santa Maria ha centrato la permanenza incon un turno di anticipo. Il 4-2 rifilato a domicilio al Sesto Calcio (doppietta di Carraro e reti di Querci e Bartali), ha infatti permesso ai gialloblù di conservare comunque almeno dieci punti di vantaggio sulla penultima anche qualora dovessero chiudere quintultimi, che per regolamento non farebbe disputare il-out.

