Anteprima24.it - Galleria Solofra e lavori infiniti, tornano le chiusure notturne

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLungo Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, per l’esecuzione di attività di manutenzione ordinarie nella canna in esercizio della‘Monte Pergola’, si rende necessaria la chiusura del tunnel in esclusivo orario notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo. Nel dettaglio, tra le ore 22.00 di lunedì 14 e le ore 6.00 di martedì 15 aprile e tra le ore 22.00 di martedì 15 e le ore 6.00 di mercoledì 16 aprile sarà interdetta al transito la tratta di Raccordo compresa tra Serino (km 23,450) e(km 19,500). La circolazione utilizzerà i percorsi alternativi indicati in loco, già adottati in occasione di analogheal transito.Anas, società del Gruppo FS italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.