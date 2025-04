Gal Alto Tammaro | finanziati 12 milioni per le recinzioni contro i cinghiali

Alto Tammaro a Santa Croce del Sannio sono stati consegnati 32 decreti di finanziamento, per un valore complessivo di 1,2 milioni di euro, che saranno utilizzati per costruire recinzioni in grado di evitare le incursioni dei cinghiali."Il problema dei cinghiali – ha dichiarato il presidente del Gal, Antonio Di Maria – è serio e va considerato tra le priorità assolute per la nostra agricoltura e per i nostri agricoltori che quasi quotidianamente vedono vanificati i propri sforzi. Insieme al presidente del Gal Titerno, Lorenzo Urbano, siamo impegnati da tempo a lavorare su questa criticità, le somme che siamo riusciti a incassare si sommano ai 665mila euro finanziati in precedenza e destinati ad arginare il medesimo problema. La nostra fragile economia si fonda soprattutto sull'agricoltura, dobbiamo fare il possibile per tutelare questo comparto già messo a dura prova dal cambiamento climatico e dall'indebolimento delle aree interne.

