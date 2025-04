Rompipallone.it - Futuro Baroni, messaggio chiaro da parte di Lotito: la sentenza sul tecnico è netta

Lasuldi Marcoalla Lazio èdadi Claudio.Tante, troppe le voci circolate nelle ultime settimane circa ildi Marcoalla Lazio. Un’ottima, e a dirla tutta inaspettata, primadi stagione fino al pareggio interno per 1-1 all’ultima dell’anno contro l’Atalanta. Il nuovo anno per i biancocelesti non è iniziato nel migliore dei modi con la sconfitta nel derby per 2-0 contro la Roma. Sconfitta a cui è seguito il pareggio interno con il Como e risultati – seppur positivi – altalenanti nelle successive 11 gare in campionato: 5 vittorie, 4 pareggi e due sconfitte.Bilancio che, seppur non del tutto negativo, ha fatto scatenare la rabbia della piazza soprattutto per il recupero in classifica dei cugini giallorossi che arrivano al derby di domenica sera con soli due punti di vantaggio.