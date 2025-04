Laspunta.it - FutuRa “Mai un livello così basso e imbarazzante in una città, cui ormai è vietato criticare, dissentire”

Leggi su Laspunta.it

Negli ultimi giorni, anzi meglio dire nelle ultime settimane, non sono state poche le cadute di stile soprattutto da parte di alcuni amministratori. Ora appare evidente che se le cadute di stile sono effettuate dai protagonisti della scena politica locale, si commentano molto spesso da sole, ma sono sempre e comunque una cartina di tornasole su come la politica scivoli sempre di più verso un modo di fare che assomiglia più ad una curva da stadio, che ad un esercizio di democrazia. Peggio, invece quando si utilizzano fatti personali per dileggiare amministratori. In questo senso raccogliamo lo spunto di riflessione del Gruppoche riportiamo“Nell’ultimo periodo abbiamo assistito a cadute di stile senza precedenti da parte degli amministratori di questa.Assessori che parlano sui social di rosicamento, altri che deliziano la cittadinanza con gesti poco eleganti, infine, il Sindaco che ridacchia nei confronti di coloro che “gufavano” sul destino di una scuola pubblica.