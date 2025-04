Unlimitednews.it - Fusione nucleare, completati gli alimentatori delle bobine del DTT

ROMA (ITALPRESS) – È stata completata con successo unafasi fondamentali della costruzione del DTT, il Divertor Tokamak Test, la macchina sperimentale tutta italiana per la ricerca sulla, in via di realizzazione nel Centro di ricerche ENEA di Frascati.Sono stati infatti prodotti e testati i primi componenti del sistema di27che comporranno il tokamak e che serviranno a eliminare gli eventuali rilasci di energia e particelle che potrebbero causare perdite di energia e danneggiare le pareti interne del DTT. L’appalto è stato assegnato alla società Equipaggiamenti Elettronici Industriali (EEI) di Vicenza, che ha anche prodotto il primo dei 27 inverter che alimentano leed è stato finanziato con i fondi PNRR assegnati all’ENEA per il progetto DTT-U (Divertor Tokamak Test facility Upgrade).