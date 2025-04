Furto in pieno centro ma la polizia locale recupera tutto | turisti felici tornano indietro da Nizza

centro storico. Una giovane coppia di turisti rumeni, mentre cenava in un ristorante nei pressi di piazza Caricamento, ha ricevuto una notifica dal sistema antiFurto del proprio Suv.Pochi minuti dopo, si sono rivolti a una. Genovatoday.it - Furto in pieno centro, ma la polizia locale recupera tutto: turisti felici tornano indietro da Nizza Leggi su Genovatoday.it È successo sabato 5 aprile, intorno alle 21 e 30, nel cuore delstorico. Una giovane coppia dirumeni, mentre cenava in un ristorante nei pressi di piazza Caricamento, ha ricevuto una notifica dal sistema antidel proprio Suv.Pochi minuti dopo, si sono rivolti a una.

Furto in pieno centro, ma la polizia locale recupera tutto: turisti felici tornano indietro da Nizza. Turisti nel mirino dei ladri in Centro a Milano: cinque arresti della polizia. Il furto in pieno centro gli "costa" un foglio di via per 4 anni: fino al 2029 non potrà tornare in città. Il furto in pieno centro gli 'costa' un foglio di via per 4 anni: fino al 2029 non potrà tornare in città. Furti, la polizia trova un’auto rubata e denuncia due catanesi per ricettazione. Rubano il portafoglio a un turista in pieno centro: arrestati due uomini. Ne parlano su altre fonti

Persone derubate in pieno centro a Milano, scattano 5 arresti: come agivano i ladri e chi colpivano - Cinque arresti a Milano per furto aggravato: colpivano turisti nel centro città. Operazione della Polizia di Stato. (virgilio.it)

Lite in centro a Battipaglia: ferito maresciallo della polizia municipale - Lite ieri sera in pieno centro a Battipaglia ... In via Rosselli sono giunti gli agenti della polizia municipale, una pattuglia della guardia di finanza e una volante della polizia. (ilmattino.it)

Rapina e furto in pieno centro, arrestato un diciassettenne durante i controlli ‘Alto Impatto’ alla Vucciria - In tale contesto la Polizia di Stato, segnatamente personale del Commissariato di P.S. “Centro”, ha tratto in arresto un 17enne ... aveva compiuto il furto con strappo del loro cellulare. Praticamente ... (ilsicilia.it)