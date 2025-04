Ilrestodelcarlino.it - Furto di attrezzature alla Asd Malin Archery Team: "In tre anni è ormai la quinta volta che ci derubano"

Ladri nuovamente in azione a Dinazzanosocietà sportiva di tiro con l’arco ‘Asd’ in via GiovFalcone. I malviventi hanno derubato la sede del gruppo nella zona del campo d’allenamento. "Per entrare hanno scavalcato la recinzione e poi hanno forzato la porta della nostra casetta in legno – dice il presidente Massimo D’Ambrosio –. Hanno rubato due archi con frecce, la cassa bluetooth, delle birre e bevande, prese dal frigorifero, per un bottino complessivo di 700 euro. Se contiamo i dporta, siamo sui mille euro. All’interno non custodiamo soldi, ma soltanto il materiale e l’attrezzatura utilizzata". Il raid è stato compiuto nella notte di venerdì: "È l’ennesimoche subiamo nella sede di Dinazzano – sottolinea D’Ambrosio –. In trealmeno cinque intrusioni.