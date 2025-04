Furto al Romics per 1200 euro non immaginerete cosa è stato rubato o chi sia la vittima

Romics, una delle fiere del fumetto e dei videogioco più famose d’Italia. La vittima è il famoso influencer CiccioGamer89 a cui è stato rubato un mazzo di carte collezionabili del valore di 1200 euro.Come riportato dal Corriere della Sera, il ladro è Natalino Diego C., un 20enne che è stato prontamente arrestato dalla polizia del distretto di San Paolo con l’accusa di Furto con destrezza. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da CiccioGamer89 (@cicciogamer89)Secondo le ricostruzioni ufficiali, al ragazzo sarebbe bastato allungare le mani oltre le transenne dello stand dello youtuber CiccioGamer89 e sottrarre il famoso mazzo per poi scappare nascondendosi nella gremita folla che si accalcava intorno allo stand per l’evento del videogioco Clash Royale, organizzato e gestito dallo stesso influencer. Screenworld.it - Furto al Romics per 1200 euro, non immaginerete cosa è stato rubato (o chi sia la vittima) Leggi su Screenworld.it Una giornata di divertimento e spensieratezza si è trasformata in un incubo. È successo domenica 6 aprile 2025 presso il, una delle fiere del fumetto e dei videogioco più famose d’Italia. Laè il famoso influencer CiccioGamer89 a cui èun mazzo di carte collezionabili del valore di.Come riportato dal Corriere della Sera, il ladro è Natalino Diego C., un 20enne che èprontamente arredalla polizia del distretto di San Paolo con l’accusa dicon destrezza. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da CiccioGamer89 (@cicciogamer89)Secondo le ricostruzioni ufficiali, al ragazzo sarebbe baallungare le mani oltre le transenne dello stand dello youtuber CiccioGamer89 e sottrarre il famoso mazzo per poi scappare nascondendosi nella gremita folla che si accalcava intorno allo stand per l’evento del videogioco Clash Royale, organizzato e gestito dallo stesso influencer.

