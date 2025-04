Iltempo.it - Furia di Mauro Corona con i giudici: "Cecchettin-Turetta? Diteci voi cosa è crudeltà..."

Leggi su Iltempo.it

è furioso per l'ultima novità su Giuliae Filippo. Quelle 75 coltellate non furono '', ma "inesperienza": è così che cade l'aggravante dellacontestata a, reo confesso del femminicidio della sua ex fidanzata, uccisa nel novembre 2023. Un atto, colpire la 22enne 75 volte, non in una ma in due diverse aggressioni, che ha avuto una dinamica "certamente efferata", ma che è stato una "conseguenza della inesperienza e della inabilità" del 23enne di Torreglia, in provincia di Padova. Colpirla 75 volte non era dunque, per idella Corte d'Assise di Venezia (presidente Stefano Manduzio, estensore Francesca Zancan) "un modo per infierire crudelmente o per fare scempio della vittima". Lo scrittore commenta, nel corso della puntata dell'8 aprile di E' sempre Cartabianca, talk show condotto da Bianca Berlinguer, la decisione delle toghe: “Vorrei dire a questiche lal'aveva prodotta molto prima nei riguardi di Giulia